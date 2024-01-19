О каких проблемах со здоровьем может говорить походка

Зачастую многие физиологические процессы воспринимаются нами как должное. И по-настоящему их важность мы осознаем только тогда, когда что-то идет не так. Например, ходьба: мы ходим каждый день и совершенно не задумываемся о том, как именно это делаем. Оттого любое нарушение походки становится заметно сразу.

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Нарушения походки могут быть связаны с широким спектром заболеваний нервной или мышечной системы, которые в медицине называют одним общим термином «абазия». Причин, по которым может измениться походка, очень много, из-за чего осложняется диагностика первопричины проблемы. Кроме того, пациент зачастую попросту не знает, к какому врачу обращаться за помощью. О том, из-за чего возникают проблемы с походкой, какими бывают абазии и какой врач может это вылечить, в интервью корреспонденту MIR24.TV рассказал врач травматолог-ортопед Антонина Завадская.

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Как именно мы ходим?

Ходьба – довольно сложный с точки зрения физиологии процесс. По словам врача, он требует слаженной работы сразу нескольких систем органов, а именно:

Глаза и внутреннее ухо. Они координируют походку и контролируют равновесие.

Нервная система. Обрабатывает информацию от глаз и других органов чувств, отправляет сигналы в мозг, а затем проводит нервные импульсы к мышцам, приводя их в движение.

Опорно-двигательный аппарат. Он обеспечивает возможность ходить с точки зрения механики движений.

Поломка в одной из этих областей может привести к нарушению походки. Однако зачастую абазии могут быть вызваны целым комплексом причин, говорит Антонина Завадская.

Почему меняется походка?

В целом причины нарушений походки можно разделить на несколько больших групп:

Заболевания глаз и внутреннего уха: ухудшения зрения, ЛОР-инфекции и т. п.

Патологии нервной системы: нарушения в работе спинного мозга, астения, полиневрит, ДЦП, болезнь Паркинсона, заболевания мозга и т. д.

Заболевания опорно-двигательного аппарата: плоскостопие, вальгусная деформация стоп, болезни суставов (артриты), мышечная дистрофия и т. д.

Нарушения обмена веществ: сахарный диабет.

Дефицит витаминов группы В.

Образ жизни: неудобное офисное кресло, плохой матрас и т. д. могут негативно влиять на позвоночник, что, в свою очередь, воздействует на постановку стопы.

«Список можно продолжать довольно долго, – говорит врач. – Именно поэтому тщательные обследования и качественная диагностика играют огромную роль в лечении нарушений походки».

Виды нарушений походки

В зависимости от первопричины патологии, походка может быть:

Шаткой – человеку сложно удерживать равновесие, при ходьбе он постоянно покачивается.

Штампующей – человек резко опускает всю стопу на поверхность, будто марширует.

Перонеальной или «петушиной» – при подъеме ноги стопа свисает вниз, из-за чего человеку приходится высоко поднимать колени, чтобы не цеплять носками землю.

Переваливающейся или «утиной» – человек ходит, переваливаясь с ноги на ногу. Нарушения, возникающие в результате парезе (мышечной слабости) ног.

Гемипаретическая – больная конечность всегда выпрямлена, а при ходьбе описывает полукруг.

Гипокинетическая или гиперкинетическая – в первом случае движения скованы, во втором – чрезмерны и хаотичны.

«Пьяная» – ощущение, будто бы ноги не слушаются.

Параспастическая – нарушение, при котором ноги все время перекрещиваются.

Идиопатическая сенильная – медленная ходьба с пошатываниями.

Непроизвольные застывания или ускорения во время ходьбы.

Конькобежная – характеризуется размашистыми движениями и сильным наклоном корпуса вперед.

К какому врачу обращаться за помощью?