Врач перечислила причины ранней седины

Нагайцева уточнила, что ранняя седина – это потеря цвета волос у молодых людей до 25 лет. К причинам такого явления эксперт отнесла дефицит в организме таких веществ, как медь, цинк, железо, витамины группы В.

Также, по словам трихолога, повлиять на потерю цвета волос может стресс либо предрасположенность, обусловленная генетически. Физиологические изменения в организме становятся причиной седины в волосах ближе к 30 годам.

Врач добавила, что цвет поседевшим волосам можно вернуть только в том случае, если обратиться к специалисту в самом начале и быстро восполнить дефициты в организме. Однако, по ее словам, большинство людей обращаются за медицинской помощью, когда становится уже слишком поздно, об этом Нагайцева сообщила в беседе с радио Sputnik.