Врач Демьяновская рассказала о главной суперспособности женщин

Существует точка зрения, согласно которой мужчины испытывают более трудные последствия простуды по сравнению с женщинами. Доктор медицинских наук и невролог Екатерина Демьяновская поделилась медицинским взглядом на этот вопрос.

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«Действительно, женский организм лучше адаптирован к повышенной температуре, чем мужской. И этому есть несколько причин», – заявила специалист.

По словам врача, во-первых, температура тела женщин может повыситься на 0,5–0,7°C в период овуляции и во второй половине менструального цикла. Из-за женщины часто сталкиваются с ситуацией субфебрилитета.

Во-вторых, обычно женщины имеют меньший вес по сравнению с мужчинами. Меньшая масса тела способствует более эффективному справлению организма с повышенной температурой благодаря более эффективному отводу тепла, отметила Екатерина Демьяновская.

В-третьих, женский половой гормон – эстроген – способствует скоростной реакции иммунитета на болезни, что обычно приводит к более быстрому выздоровлению. С другой стороны мужской гормон тестостерон уменьшает устойчивость к инфекционным заболеваниям.

Помимо физиологических аспектов, существуют и психологические причины того, что женщины легче переносят повышенную температуру. Представители прекрасного пола обычно ответственнее относятся к своему здоровью, регулярно посещают врачей, проводят анализы и быстро обращаются за медицинской помощью, добавила медик.

Несмотря на распространенное мнение о том, что женщины лучше адаптированы к боли, эксперт указывает на то, что это является мифом, передает «Лайф».