От каких болезней может спасти растительный белок, рассказала врач

Растительный белок необходим человеку также, как и животный. Второй при этом содержит больше полезных веществ, но полностью отказаться от растительной пищи вряд ли получится.

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О том, от каких болезней может спасти растительный белок, «Известиям» рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Человеческий организм не вырабатывает белок, поэтому его надо получать через пищу. Для поддержания здоровья в равной степени необходимы как белки животного, так и растительного происхождения. Добыть первый обычно не составляет труда, ведь он содержится в мясе, рыбе, яйцах и молочных продуктах.

Растительный находится в овощах и зелени, что многие едят не так часто, как нужно. Их потребление необходимо для того, чтобы повысить шансы избежать серьезных проблем со здоровьем.

«Рацион, в котором велика доля растительного протеина, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с желудочно-кишечным трактом», — пояснила медик.

Кроме того, растительный белок реже становится причиной аллергических реакций. Такая пища лучше переваривается и усваивается организмом.