Школьница проснулась от головной боли среди ночи и тут же ослепла

Эвелин Санкто долгое время страдала от проблем со зрением. Из-за них девочке было трудно учиться в школе. Врачи не могли ничем помочь юной пациентке, а однажды с ней произошла настоящая трагедия. Об этом сообщает Mirror.

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В 2020 году Эвелин Санкто попала к медикам для проверки зрения. Там мать девочки Кэти Фицджеральд заверили, что у ее дочери очень плохое зрение, ведь оно составляет 50% от нормы. С тех пор прошло время, Эвелин прошла другие обследования, подтвердившие, что у нее плохое зрение.

Матери объяснили, что у Эвелин может быть ХВН (церебральное нарушение зрения), и направили в другую больницу. Но до того, как попасть туда, девочка проснулась глубокой ночью 12 января с криком от головной боли. Оказалось, Эвелин потеряла зрение на оба глаза.

По словам Кэти, медики так и не поставили точный диагноз ее дочери. Зрение к девочке так и не вернулось.

«Это было ужасно, ее зрение до сих пор не вернулось, и у нас нет ответов. Она была независимой в течение 12 лет, а теперь ее полностью нет. Даже самые незначительные вещи, которые она не может делать, например, сходить в туалет самостоятельно», — рассказала мать девочки.

Также женщина добавила, что дочь страдает от эпилепсии, но она могла сама о себе позаботи. Диагноз Эвелин так и не поставили.