Выбор зубной щетки – важный момент, влияющий на здоровье наших зубов и десен. От того, насколько правильно мы выберем щетку, зависит частота посещений стоматолога и профилактика различных стоматологических проблем.

Стоматолог Элина Калоева рассказала, что при выборе зубной щетки в первую очередь нужно обращать внимание на материал щетины. Лучше всего использовать модели со средней жесткостью синтетической щетины. Такие щетки хорошо удаляют зубной налет, но при этом не травмируют десны. Также на чистящей поверхности щетки не должно быть резиновых вставок.