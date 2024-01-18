Невролог рассказала, отчего появляется хроническая усталость

Этот симптом не поддается быстрому восстановлению даже после продолжительного отдыха и часто сопровождается мышечными болями, увеличением лимфатических узлов, нарушениями сна и мышления, а также другими признаками.

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Невролог, кандидат медицинских наук и эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала изданию Pravda.Ru о причинах синдрома хронической усталости. По ее словам, хотя эти причины пока не до конца исследованы, среди предполагаемых факторов выделяют генетические предпосылки, нарушения в работе иммунной системы и гормональный дисбаланс. Однако основной причиной считается предшествующие инфекционные заболевания, в частности, вызванные вирусами герпеса 4, 5 и 6 типов.

Характерными симптомами синдрома хронической усталости являются головные боли, мышечные боли, головокружение, онемение и покалывание в различных частях тела, озноб, боль в горле, кашель, повышенное потоотделение, чувствительность к свету, запахам, шуму, перепады настроения, раздражительность, чувство «тумана в голове», а также снижение памяти и внимания. Эти симптомы обостряются при малейших нагрузках, делая даже обычные активности труднодоступными.

Синдром хронической усталости имеет схожие состояния с астенией и постковидным синдромом. Для точного же диагноза были разработаны специальные критерии, и его ставят, если у человека присутствуют все три обязательных и хотя бы один дополнительный признаки, включая существенное снижение активности, недомогание после нагрузок и отсутствие чувства отдыха после сна.

Демьяновская подчеркивает, что необходимо обращаться за медицинской помощью при появлении подобных тревожных симптомов. Чтобы выявить причину и разработать эффективный план лечения, важно пройти тщательную диагностику у терапевта, невролога, эндокринолога или другого профильного специалиста.