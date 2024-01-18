Терапевт объяснила, какой налет на языке говорит о больных желудке и печени

При поражении желудка на языке образуется белесовато-сероватый налет, при проблемах с печенью — от светло-желтого до коричневого, рассказала NEWS.ru терапевт Зарема Тен. Она отметила, что при язве 12-перстной кишки налет приобретает насыщенный белый цвет.

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При язве 12-перстной кишки налет насыщенный, белый, у корня языка. При поражении желудка на языке образуется белесовато-сероватый налет, при проблемах с печенью — от светло-желтого до коричневого Вместе с этим, при нарушении работы пищевода, желудка или 12-перстной кишки пациенты жалуются на кислый привкус во рту, — добавила медик.

По ее словам, при заболеваниях ЖКТ также отмечается отечность языка и отпечатки зубов на его поверхности. Собеседница напомнила, что налет желтого цвета также может говорить о наличии паразитарной инвазии в желчных путях — лямблиозе.

Желтоватый налет на языке характерен для паразитарной инвазии, которая локализуется в желчных путях. Чаще всего это лямблиоз. А при поражении поджелудочной железы налет более интенсивный, желтовато-белесоватый, его сложно удалить зубной щеткой. При этом всегда присутствует дискомфорт в области удаленного налета, — подытожила Тен.

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