Россияне в 2023 году стали чаще покупать успокоительные

Продажи антидепрессантов и гомеопатических седативных препаратов в России в 2023 выросли на 30% по сравнению с 2022 годом. Такие данные приводят «Известия». По словам экспертов, сейчас рынок антидепрессантов растет во всем мире. Среди причин отметили, в том числе, повышение уровня информированности населения, внимание работодателя к вопросам здоровья и благополучия сотрудников, а также улучшение доступности медицинской помощи. Специалисты подчеркнули, что в России к этим факторам следует добавить изменение социальных стереотипов. Современные молодые люди больше не стесняются обращаться к специалистам и получать эффективную фармацевтическую помощь. Также расширился спектр применения препаратов в медицине.