Елена Малышева назвала симптом болезни, приводящей к инфаркту

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-офтальмолог Михаил Коновалов, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали россиянам неочевидный симптом болезни, которая может привести к инфаркту. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

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«Есть в медицине такой официальный симптом, когда начинают выпадать волосы, в частности, на большом пальце ноги — это признак атеросклероза», — рассказал Коновалов.

Малышева предупредила, что последствием атеросклероза может быть инфаркт. Она посоветовала тем, кто столкнулся с выпадением волос на большом пальце ноги, обратиться к врачу и сдать анализ крови на холестерин, а также пройти ультразвуковое обследование сердца.