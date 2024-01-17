В каком случае прием препаратов для улучшения потенции опасен для жизни

Средства для улучшения потенции, как выяснилось, не всегда безопасны для мужского организма. Оказывается, в определенных случаях их прием может привести к печальным последствиям.

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О том, когда препараты для улучшения потенции несут риск здоровью, сообщает портал Nplus1.

Шведские ученые сообщают о том, что совместный прием средств для лечения эректильной дисфункции и группы ингибиторов фосфодиэстеразы V типа (силденафил, варденафил, тадалафил) и органических нитратов (нитроглицерина, изосорбида моноритрата), принимаемых в случае стенокардии могут нести угрозу жизни.

Ученые из Каролинского института проанализировали данные о пациентах, перенесших инфаркт или реваскуляризацию миокарда. В исследование включили сведения о больных за 2006-2013 годы.

55 777 принимали нитраты. 5710 в то же время пользовались ингибиторами фосфодиэстеразы V типа.

Как показали результаты исследований, их совместный прием связан с ростом риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, от инфаркта миокарда, сердечной недостаточности, реваскуляризации и прочих тяжелых заболеваний сердечно-сосудистых заболеваний.