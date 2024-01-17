Врач назвал неочевидный признак опасной опухоли

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что шум в ушах может быть признаком опухоли слухового нерва. Неочевидный признак опасного недуга он назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

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Специалист рассказал, что шум в ушах иногда может быть симптомом опухоли слухового нерва.

«Там уже нужна и операция и много-много разных вмешательств, это приводит к глухоте», — предупредил доктор.

Медик настоятельно рекомендовал пройти обследование при появлении шума в ушах, чтобы исключить возможность шванномы слухового нерва — доброкачественного новообразования, которое влияет на слух и равновесие.

Врач также добавил, что шум в ушах может быть побочным эффектом приема некоторых лекарств.

«Достаточно несколько таблеток аспирина — будет пожизненный шум в ушах», — отметил специалист.

В число препаратов, прием которых может приводить к такому состоянию, от также включил мочегонные и антибиотики.