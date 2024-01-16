Нефролог назвала симптомы заболеваний почек

Нефролог Клинической больницы Святителя Луки Татьяна Прошина рассказала, какие симптомы выдают заболевания почек и когда пора записаться на прием к врачу.

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Стоит пройти обследование, если часто возникают отеки, болевые ощущения. Узи почек стоит сделать людям с артериальной гипертензией.

— Почки не являются частой причиной артериальной гипертензии, но все-таки бывают такие варианты», — сказала врач в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

При заболеваниях почек боль проявляется чуть выше талии, в области ребер. При этом она будет сопровождаться повышением температуры или болезненным мочеиспусканием. Помимо узи выявить заболевание почек можно при помощи общего анализа крови, биохимии.