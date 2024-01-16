Зима – травмоопасное время года. Каждый год тысячи людей получают травмы из-за гололеда и скользких дорожек. По данным статистики, в зимние месяцы количество переломов и ушибов увеличивается на 20% по сравнению с летним периодом. Особенно подвержены риску пожилые люди, у которых с возрастом ухудшается координация и равновесие.