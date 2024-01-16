Упражнение, которое поможет избежать травм во время гололеда: видео
Зима – травмоопасное время года. Каждый год тысячи людей получают травмы из-за гололеда и скользких дорожек. По данным статистики, в зимние месяцы количество переломов и ушибов увеличивается на 20% по сравнению с летним периодом. Особенно подвержены риску пожилые люди, у которых с возрастом ухудшается координация и равновесие.
Как рассказал врач Сергей Длин, ключевым фактором для предотвращения падений зимой является развитие чувства равновесия и укрепление мышц ног. Упражнения, направленные на тренировку вестибулярного аппарата, баланса и координации, уменьшат риск получения серьезных травм.
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