Вирусолог уверен, что «Болезнь X» может вызвать новую пандемию

По мнению вирусолога, обсуждение проблемы на международном уровне необходимо. "Болезнь Х" - это моделируемая угроза, которая может вызвана сверхзаразной инфекцией.

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Также Александр Чепурнов отметил, что возможности молекулярной биологии позволяют создать искусственные инфекции, что только увеличивает риск смерти в глобальном формате. Риск возникновения "болезни Х" должен заставить страны действовать на опережение, уверен сибирский вирусолог.

Среди потенциальных кандидатов ученый отметил гипотетические вариации вирусов Эболы, птичьего гриппа (H5N1), коронавируса, бактериальных инфекций, устойчивых к антибиотикам, риккетсиозов, геморрагических лихорадок и др.