Онколог объяснил, почему рак «молодеет» и как заметить его признаки

В последние годы медицинские работники и исследователи заметили вызывающую недоумение тенденцию: рак, традиционно связанный с более старшими возрастными группами, все чаще поражает молодых людей. Об этом рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин в беседе с «ФедералПресс»

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«Во-первых, значительную роль играют меняющиеся модели нашего образа жизни, такие как неправильное питание, малоподвижный образ жизни и воздействие вредных токсинов из окружающей среды. Повышенное потребление обработанных пищевых продуктов и нездоровый образ жизни способствуют накоплению канцерогенных веществ в нашем организме, что делает нас более восприимчивыми к раку», – говорит врач.

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По словам Валерия Черемушкина, по поводу причин заболевания идет много дискуссий. Говорят и о химических добавках, связанных с консервацией продуктов, и о гормонах, и о канцерогенах при приготовлении еды. Однако, по его мнению, на первом месте стоят хронические воспаления, которые являются фоном для очагов злокачественных новообразований.

Врач отметил, что сейчас достижения в области медицинских технологий привели к совершенствованию методов раннего выявления злокачественных опухолей на более ранних стадиях. Хотя это и позитивное событие, оно также означает, что мы знаем о большем количестве случаев, в том числе затрагивающих более молодых людей. Черемушкин призывает не игнорировать диспансеризацию и проходить обследование для диагностики рака.

«Все, что касается обследований, даже мудрить не надо. Есть осмотр, УЗИ, рентген, КТ, МРТ, алгоритмы все уже известны. УЗИ – достаточно простой эффективный метод, позволяющий заметить первые признаки. Даже те же регионарные фильтры, лимфатические узлы, если там какие-то изменения, то настораживаетесь и ищете первичные опухоли. Главное – вовремя приходить, соглашаться с необходимыми методами обследования и не ставить на себе крест или плевать на все это. Все-таки ответственность должна быть», – подчеркивает онколог.