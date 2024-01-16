Врачи отмечают рост обращений пациентов с хроническими болезнями после погружения в прорубь

Врач-терапевт ФНКЦ ФМБА России Мария Крамарова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказала, что в период крещенских купаний врачи отмечают рост обращений пациентов с обострившимися хроническими заболеваниями после погружения в прорубь. «Это безопасно только для подготовленных людей, занимающихся моржеванием круглогодично», - предупредила она.

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По словам специалиста, основная опасность погружения в ледяную воду кроется в холодовом шоке. В этот момент организм человека старается уменьшить теплоотдачу, в результате чего сосуды кожи и подкожно-жировой клетчатки сужаются, давление резко повышается, идет выброс адреналина. Подобная реакция организма особенно опасна для пожилых граждан и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Из-за нее может случиться инфаркт или инсульт.

Кроме того, отметила эксперт Крамарова, холодовый шок может повлечь за собой рефлекторную остановку дыхания. Она может произойти даже у здорового молодого человека. «Неподготовленный организм не может справиться с воздействием ледяной воды и морозного воздуха, что приводит к резкой потере сознания. Опасно, если это случится во время погружения, поэтому необходимо окунаться только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели и врачи», - объяснила собеседница издания «Вести Подмосковья».

Наплыв пациентов после крещенских купаний чаще всего наблюдается в кабинетах отоларингологов. Мария Крамарова подчеркнула, что синусит и ларингит являются самыми безобидными результатами погружения без предварительной подготовки.

«Нередко случаются обострения воспалительных процессов в суставах. Противопоказанием также является хроническое воспаление мочевого пузыря и придатков у женщин, простатит у мужчин», - подытожила терапевт.