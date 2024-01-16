Daily Mail: в США поданы десятки исков против производителя препарата для контроля над диабетом «Оземпик»
У вещества в популярных препаратах для похудения и для диабетиков могут быть хронические или даже летальные побочные эффекты. Как утверждают СМИ, в США поданы десятки исков против производителей «Оземпика» и других лекарств на основе семаглутида. Как не похудеть до смерти?
Еще несколько лет назад — да и в начале прошлого года — «Оземпик» и его аналоги казались чем-то вроде святого Грааля в мире похудения. Изначально лекарства на основе семаглутида предназначались для диабетиков, но врачи, медиа и, главное, блогеры быстро заметили, что препараты позволяют быстро сбросить вес. Два года назад NYT писал о «привлекающем все больше внимания» лекарстве и о результатах исследования, согласно которому «Оземпик» помог участникам потерять в шесть раз больше веса, чем было в контрольной группе. Ажиотаж достиг таких масштабов, что производителям пришлось решать проблему дефицита — из-за спроса по не вполне обоснованным рецептам лекарства не хватало настоящим диабетикам — и фармгигант Novo Nordisk даже выпустил аналог «Оземпика» специально для похудения, препарат «Вегови».
Для иллюстрации, вот в каких тонах рассказывал о лекарстве в прошлом году американский Vox. С порталом общалась блогер и диабетик Мила Кларк:
«Мой врач сказал, что это в основном для контроля над уровнем сахара, но в качестве побочного эффекта вы начнете терять вес. И уже за первый месяц я заметила, как запросто сбросила почти пять килограммов. Это было что-то! Даже небольшая потеря веса — большой успех для диабетика с точки зрения уровня сахара. Препарат замедляет переваривание пищи, ты дольше ощущаешь сытость и меньше ешь. И всего-то нужно раз в неделю делать инъекцию, и килограммы просто посыпались, это было нечто».
Проблема в том, что снижение аппетита — отнюдь не единственный побочный эффект «Оземпика» и других лекарств на основе семаглутида. Даже официальный список впечатляет — от головокружения и тошноты до диареи и гастрита. В случае со смертельно опасным диабетом выбор в пользу приема препарата может быть разумным, с похудением — вопрос спорный. Кроме того, у семаглутида могут быть другие побочные эффекты. Как пишет Daily Mail со ссылкой на американских юристов, производителю «Оземпика» грозят «десятки исков» от пациентов с серьезными последствиями, вплоть до панкреатита, гастропареза и хронической диареи. Хотя британский таблоид описывает все с присущим для себя эпатажем, осенью в журнале Американской медицинской ассоциации действительно появилось исследование о связи семаглутида с гастропарезом и другими тяжелыми расстройствами. Еще более серьезные обвинения выдвигает против «Оземпика» австралийская передача 60 Minutes. Об истории своей жены рассказывает теперь уже вдовец Рой Уэбстер:
«Она увидела рекламу по телевизору. Диабета у нее не было, но врач согласился дать рецепт. Сказал, что сбросить вес таким образом может быть полезно. Она потом несколько раз ходила в клинику, потому что ее тошнило, у нее была диарея и кружилась голова. Но скоро была свадьба нашей дочери, а Триш только и думала, что о платье, которое она хотела надеть на празднование. Так что она продолжила. Кошмар, но это было только начало. Той ночью я проснулся и увидел, что у нее изо рта что-то течет. Я понял, что она не дышит, и начал делать сердечно-легочную реанимацию. Потом повернул ее на бок, чтобы из нее все вышло. Но не помогло. Если бы я знал, что такое может произойти, мы бы ни за что это не принимали. Я бы не позволил. Но я даже не представлял».
Несмотря на публикации СМИ об исках против производителей лекарств, пока хронические и тем более летальные побочные эффекты препаратов на основе семаглутида официально не подтверждены. В Россию «Оземпик» официально не поставляется уже более года, однако предложения можно найти в отдельных интернет-аптеках. Другие препараты на основе семаглутида до сих пор продаются в крупных российских сетях.