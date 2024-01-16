В США поданы десятки исков против производителя препарата для контроля над диабетом

«Она увидела рекламу по телевизору. Диабета у нее не было, но врач согласился дать рецепт. Сказал, что сбросить вес таким образом может быть полезно. Она потом несколько раз ходила в клинику, потому что ее тошнило, у нее была диарея и кружилась голова. Но скоро была свадьба нашей дочери, а Триш только и думала, что о платье, которое она хотела надеть на празднование. Так что она продолжила. Кошмар, но это было только начало. Той ночью я проснулся и увидел, что у нее изо рта что-то течет. Я понял, что она не дышит, и начал делать сердечно-легочную реанимацию. Потом повернул ее на бок, чтобы из нее все вышло. Но не помогло. Если бы я знал, что такое может произойти, мы бы ни за что это не принимали. Я бы не позволил. Но я даже не представлял».