Врач объяснила, о чем говорят разные виды метеоризма
С испусканием газов сталкиваются как дети, так и взрослые разных возрастов. Однако некоторые виды метеоризма не так безобидны, как может показаться.
О том, когда испускание газа свидетельствует о проблемах со здоровьем, у себя в соцсетях рассказала врач-натуропат Джанин Боуринг.
Известно, что некоторая еда может вызывать испускание газов. Например, бобовые. Однако, если этот процесс не прекращается даже после приема лекарства, необходимо обратиться к врачу. Также следует запросить помощь специалистов, когда метеоризм сопровождается запорами и потерей веса.
Некоторые виды испускания газов должны особенно насторожить человека.
Громкое испускание газов
В тех случаях, когда метеоризм сопровождается звуками, мышцы кишечника вытесняют воздух.
«Громкое испускание газов означает, что в кишечнике может быть много застоявшегося газа, и скорость этого газа выше из-за напряжения в сфинктере, когда он выходит», — пояснила врач.
Тихое, но сильно пахучее испускание газов
Сильный запах при испускании газов возникает из-за определенной еды.
«Тихий, но сильно пахнущий метеоризм может быть вызван тем, что вы потребляете больше серы, поэтому такие продукты, как брокколи, могут вызывать такой тихий, но сильно пахнущий метеоризм», — рассказала врач.
Влажное испускание газов
Если при метеоризме на нижнем белье остаются влажные следы, значит, ранее дефекация не завершилась. По этой причине в процессе испускания газов из кишечника выходят остатки кала.
Когда следует обратиться к врачу
- Испускание газов влияет на качество жизни и лекарства не помогают;
- Вздутие живота и боли в нем не проходят;
- Запоры и диарея не заканчиваются;
- Потеря веса без попыток сделать это;
- В кале есть кровь в течение трех недель.
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