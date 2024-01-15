Врач объяснила, о чем говорят разные виды метеоризма

С испусканием газов сталкиваются как дети, так и взрослые разных возрастов. Однако некоторые виды метеоризма не так безобидны, как может показаться.

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О том, когда испускание газа свидетельствует о проблемах со здоровьем, у себя в соцсетях рассказала врач-натуропат Джанин Боуринг.

Известно, что некоторая еда может вызывать испускание газов. Например, бобовые. Однако, если этот процесс не прекращается даже после приема лекарства, необходимо обратиться к врачу. Также следует запросить помощь специалистов, когда метеоризм сопровождается запорами и потерей веса.

Некоторые виды испускания газов должны особенно насторожить человека.

Громкое испускание газов

В тех случаях, когда метеоризм сопровождается звуками, мышцы кишечника вытесняют воздух.

«Громкое испускание газов означает, что в кишечнике может быть много застоявшегося газа, и скорость этого газа выше из-за напряжения в сфинктере, когда он выходит», — пояснила врач.

Тихое, но сильно пахучее испускание газов

Сильный запах при испускании газов возникает из-за определенной еды.

«Тихий, но сильно пахнущий метеоризм может быть вызван тем, что вы потребляете больше серы, поэтому такие продукты, как брокколи, могут вызывать такой тихий, но сильно пахнущий метеоризм», — рассказала врач.

Влажное испускание газов

Если при метеоризме на нижнем белье остаются влажные следы, значит, ранее дефекация не завершилась. По этой причине в процессе испускания газов из кишечника выходят остатки кала.

Когда следует обратиться к врачу Испускание газов влияет на качество жизни и лекарства не помогают;

Вздутие живота и боли в нем не проходят;

Запоры и диарея не заканчиваются;

Потеря веса без попыток сделать это;

В кале есть кровь в течение трех недель.