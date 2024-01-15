Доктор Мясников перечислил причины женского недержания

Доктор Александр Мясников в рамках передачи «О самом главном» рассказал о причинах недержания у женщин. По его словам, с этим недомоганием сталкивается каждая вторая.

Врача цитирует издание «Аргументы и факты».

Независимо от источника проблемы, симптомы при недержании всегда похожи: боль, частые позывы в туалет и ощущение сдавленности в тазу. Вызвать их могут самые разные недуги. Кроме них виновниками могут быть наследственность, вредные привычки, ожирение и болезни, снижающие чувствительность.

Пролапс мочевого пузыря

При пролапсе мочевого пузыря последний опускается. Однако это встречается далеко не так часто.

Миофасцальный синдром

При этом недуге боль возникает на месте соединения мышц и тканей. У женщин в тазовой зоне около 20 мышц.

Синдром раздраженного мочевого пузыря

«Когда мочевой пузырь наполняется, там есть рецепторы, которые отмечают наполненность и дают сигнал мозгу. При синдроме раздраженного пузыря даже маленькое напряжение уже будет давать сигнал в мозг, потому что они гиперчувствительные. И это не норма», — рассказал Мясников.

По словам медика, это очень частая проблема.

Болезнь Паркинсона

Первым симптомом болезни Паркинсона в действительности является не дрожание рук, а частое мочеиспускания.

Для борьбы с каждым из этих недугов существует определенный алгоритм действий. Однако перед лечением необходимо обратиться к врачу для постановки корректного диагноза.