Кондитер Ильин предупредил об опасных для здоровья ингредиентах магазинных тортов

Кондитер Олег Ильин рассказал, какие добавки в магазинных тортах могут быть опасными для здоровья.

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Ильин напомнил, что наиболее опасным ингредиентом во всех магазинных тортах является белый сахар, однако указал и на другие добавки, которые могут навредить здоровью.

– Это видоизмененные жиры, которые, как правило, используются для жарки в фастфуде, – пояснил кондитер.

Он добавил, что организм способен переваривать данный продукт в небольших количествах, однако производители тортов могут добавлять в свою продукцию много трансжиров для продления срока годности. В значительных количествах они опасны для сосудов, способствуют развитию болезней сердца, образованию бляшек, а также ухудшают кровоснабжение мозга.