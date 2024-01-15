Кондитер Ильин предупредил об опасных для здоровья ингредиентах магазинных тортов
Кондитер Олег Ильин рассказал, какие добавки в магазинных тортах могут быть опасными для здоровья.
Ильин напомнил, что наиболее опасным ингредиентом во всех магазинных тортах является белый сахар, однако указал и на другие добавки, которые могут навредить здоровью.
– Это видоизмененные жиры, которые, как правило, используются для жарки в фастфуде, – пояснил кондитер.
Он добавил, что организм способен переваривать данный продукт в небольших количествах, однако производители тортов могут добавлять в свою продукцию много трансжиров для продления срока годности. В значительных количествах они опасны для сосудов, способствуют развитию болезней сердца, образованию бляшек, а также ухудшают кровоснабжение мозга.
Помимо этого кондитер предупредил, что при покупке магазинного торта стоит отдавать предпочтения тем вариантам, в составе которых наименьшее количество консервантов с буквой Е, свидетельствующей об их ненатуральности. Такие компоненты способы вызвать расстройство ЖКТ, аллергию и онкозаболевания, об этом Ильин сообщил в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".