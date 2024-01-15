Онколог объяснил, почему рак перестал быть «болезнью старых»

Рак перестал быть болезнью старых. Все больше молодых людей страдают от этого заболевания. Во многом на это влияет внешняя среда. Также на здоровье сказывается характер питания, ведь сейчас в основном предпочитают питаться консервантами и фастфудом. Кроме того, нужно понимать: когда человек уезжает в другую страну, меняется характер микрофлоры. И если для местных жителей эта микрофлора привычна, то для путешественников она может оказаться патогенной, — сказал Черемушкин.