Daily Mail: вакцинация от ВПЧ может предотвратить 99% случаев рака шейки матки

Для предотвращения рака шейки матки необходим коллективный иммунитет, которого можно легко достичь, борясь с дезинформацией о вакцине против вируса папилломы человека. Об этом профессор акушерства и гинекологии Вашингтонского университета Линда Экерт рассказала Daily Mail.

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Рак шейки матки приводит к тысячам летальных исходов, однако почти всех их можно было бы избежать. Дело в том, что 99% случаев этого рака вызваны вирусом папилломы человека (ВПЧ), передающимся половым путем. Он очень распространен: им когда-либо заражались 80% женщин. ВПЧ «высокого риска» легче уничтожить, чем грипп или Covid-19, поскольку он не мутирует так часто.

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«Если мы сможем предотвратить заражение ВПЧ, мы сможем предотвратить рак шейки матки. Для этого у нас есть вакцина против ВПЧ. Если его давать девочкам в возрасте 12–13 лет (до того, как они столкнутся с вирусом), он предотвращает ошеломляющие 90% случаев рака шейки матки. Для сравнения, врачи довольны, когда эффективность прививки от гриппа составляет 50-60%», — объяснила Экерт.

ВОЗ выступила с призывом к ликвидации рака шейки матки в 2020 году, и все 194 страны-участницы поддержали его. Однако заболеваемость раком шейки матки продолжает расти во всем мире.

Прививка от ВПЧ безопасна, но во всем мире в настоящее время вакцинируется менее одной из пяти девочек, в том числе в развитых странах. В то время как трудности в более бедных странах связаны с отсутствием денег или инфраструктуры, в развитых странах развертыванию вакцины против ВПЧ мешают мифы. Среди них — убеждение, что поскольку вакцина связана с вирусом, передающимся половым путем, она может стимулировать раннюю половую активность. Обширные исследования показали, что это не так. Что касается боли и недомогания после вакцинации, статистика в США показывает, что серьезные побочные эффекты встречаются у 0,0018% вакцинированных. Реальная распространенность побочных эффектов может быть еще ниже, поскольку некоторые из этих событий могли не быть вызванными вакциной.

Дезинформация — это смертельная игра, в которой на кону стоят жизни, отметила эксперт. В Дании вакцинация быстро охватила 90% 12-летних девочек, но в 2014 году распространились пугающие истории о вакцинах, и этот показатель упал до 40%. Опасения оказались необоснованными, и в 2017 году датчане начали кампанию по информированию общественности, в результате чего уровень охвата за год вернулся к 80%. По аналогичным причинам в Японии уровень вакцинации упал с 74% в 2013 году до менее 1% в 2016 году. Тем не менее 26 тысяч датских девушек и целое поколение японок лишились почти идеальной защиты от рака шейки матки.

Помимо вакцинации и борьбы с дезинформацией важен регулярный скрининг: промедление может привести к летальному исходу или к необходимости изнурительного лечения рака.