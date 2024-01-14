Мясников предупредил о неочевидном симптоме онкологии у женщин

Обильный рост волос на лице и руках у женщин может сигнализировать об онкологии или других не менее серьезных заболеваниях. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире авторской телепередачи «Доктор Мясников».

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«Если вдруг у женщины вдруг начинают на лице расти волосы, она идет к косметологу, однако рост волос на лице и руках может быть симптомом опасного заболевания, такого как рак яичников и надпочечников», – отметил врач.

По словам Мясникова, чаще всего это говорит о поликистозе яичников. Обильная растительность на лице сигнализирует о нарушении работы эндокринной системы. В этом случае создается дисбаланс гормонов, когда уровень тестостерона в крови женщины значительно повышается. Врач подчеркнул, что у среднестатистической женщины количество тестостерона в десять раз меньше, чем у мужчины при нормальных показателях.