Нарколог перечислил признаки, указывающие на наличие алкоголизма

«Можно говорить о зависимости от алкоголя, когда употребление занимает в жизни и системе ценностей больного ведущее место. Человек утрачивает интерес к работе, семейной жизни, хобби. Появляются сильное, иногда непреодолимое влечение к принятию алкоголя, утрата количественного и ситуационного контроля. Человек не может контролировать количество выпитого, уместность употребления, он продолжает пить, хотя нужно сесть за руль, идти на работу. Часто у людей с алкоголизмом происходит выпадение из памяти отдельных периодов опьянения. Также будет обращать на себя внимание повышение толерантности к спиртному, то есть повышение объёма спиртного, способного вызвать хотя бы минимальное опьянение, повышение общего объёма выпиваемого алкоголя.



В дальнейшем болезнь развивается, появляется уже физическая зависимость от спиртного, когда под влиянием длительного злоупотребления изменяются внутренние процессы в организме.



Основным признаком наступления этой стадии алкоголизма является синдром отмены. Обычно на следующий день после злоупотребления алкоголем сильно ухудшаются физическое, психическое состояния. Для улучшения самочувствия человек вновь продолжает употребление — похмеляется. Это явление хорошо отражает синдром зависимости, так как здоровый человек после выпивания спиртного в больших дозах, например, на Новый год, на фоне интоксикации испытывает отвращение к алкоголю, не может даже смотреть на бутылку».