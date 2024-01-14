Врач психиатр-нарколог перечислил признаки, указывающие на наличие алкоголизма
Николай Лукьянов отметил, что у здоровых людей после употребления спиртного возникает отвращение к нему.
Зависимые же не испытывают неприязни. Из-за желания выпить они утрачивают интерес к работе, семье, хобби, что неизбежно приводит к деградации личности. Об этом доктор сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
«Можно говорить о зависимости от алкоголя, когда употребление занимает в жизни и системе ценностей больного ведущее место. Человек утрачивает интерес к работе, семейной жизни, хобби. Появляются сильное, иногда непреодолимое влечение к принятию алкоголя, утрата количественного и ситуационного контроля. Человек не может контролировать количество выпитого, уместность употребления, он продолжает пить, хотя нужно сесть за руль, идти на работу. Часто у людей с алкоголизмом происходит выпадение из памяти отдельных периодов опьянения. Также будет обращать на себя внимание повышение толерантности к спиртному, то есть повышение объёма спиртного, способного вызвать хотя бы минимальное опьянение, повышение общего объёма выпиваемого алкоголя.
В дальнейшем болезнь развивается, появляется уже физическая зависимость от спиртного, когда под влиянием длительного злоупотребления изменяются внутренние процессы в организме.
Основным признаком наступления этой стадии алкоголизма является синдром отмены. Обычно на следующий день после злоупотребления алкоголем сильно ухудшаются физическое, психическое состояния. Для улучшения самочувствия человек вновь продолжает употребление — похмеляется. Это явление хорошо отражает синдром зависимости, так как здоровый человек после выпивания спиртного в больших дозах, например, на Новый год, на фоне интоксикации испытывает отвращение к алкоголю, не может даже смотреть на бутылку».
Иногда люди с алкоголизмом употребляют «смертельные» дозы спиртного, отметил Лукьянов. При появлении тяги к выпивке стоит обращаться к врачу за помощью.
«Естественно, по мере прогрессирования болезни продолжает увеличиваться толерантность к алкоголю. Некоторые люди, страдающие алкоголизмом, выпивают такое количество спиртного, которое являлось бы смертельным для здорового человека. Усиливается влечение к спиртному. Оно становится сравнимым с голодом или жаждой. Употребление алкоголя становится ежедневным либо появляются запои. Изменятся картина опьянения — алкоголь не приносит веселья, не делает человека более общительным, наоборот, часто появляются раздражительность, скандальность, снижается настроение. На последней же стадии уже отмечается алкоголя деградация личности человека».