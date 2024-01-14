Как избавиться от напряжения в плечах и шее: советы врача

«Убедившись, что ваш монитор находится на уровне глаз, вы сможете удерживать голову и шею в нейтральном, расслабленном положении. Локти должны удобно опираться на подлокотник или стол. Также может быть полезно следить за тем, чтобы ваши запястья находились в нейтральном положении во время набора текста или при использования компьютерной мыши», — объяснила врач.