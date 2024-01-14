Как избавиться от напряжения в плечах и шее: советы врача
Напряжение в плечах и шее, пожалуй, знакомо каждому офисному работнику: сидячий образ жизни вместе с необходимостью постоянно смотреть в экран — частая причина неприятных ощущений в теле.
Физиотерапевт Кристин Хелфрич рекомендует искать причину прежде всего в настройках рабочего стола. По словам специалиста, не существует какой-то одной волшебной позиции, в которой все мы должны находиться, но при этом важно убедиться, что рабочее место подходит именно вам.
«Убедившись, что ваш монитор находится на уровне глаз, вы сможете удерживать голову и шею в нейтральном, расслабленном положении. Локти должны удобно опираться на подлокотник или стол. Также может быть полезно следить за тем, чтобы ваши запястья находились в нейтральном положении во время набора текста или при использования компьютерной мыши», — объяснила врач.
Кроме того, могут помочь регулярные перерывы и разминка прямо за столом. Облегчить симптомы может валик под поясницу, а снять напряжение после рабочего дня — массажный пистолет. Среди неочевидных способов решения проблемы — дыхательная гимнастика. Она помогает, особенно если повышенное напряжение вызвано стрессом.