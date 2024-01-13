Россияне заражаются вирусом, сопровождающимся температурой и необычными сновидениями

Количество россиян, которых укладывает в постель ОРВИ, в осенне-зимний период резко возрастает. Заболев, большинство людей испытывает типичные для таких состояний симптомы, но, по сообщению газеты «Известия», в этом году у заразившихся люди наблюдают не совсем обычные проявления болезни.

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В первый день заболевания все, как обычно - пациенты ощущают недомогание и озноб. На второй - резко повышается температура, появляются насморк, мышечная слабость, и самое любопытное - почти все заболевшие начинают видеть необычные сны, чаще негативного характера.

Врачи объясняют такое явление цитоксинами - особыми молекулами иммунной системы, которые при высокой температуре влияют на нервные клетки, вызывая негативные эмоции у человека.