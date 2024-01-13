Назван неочевидный признак развития болезни Альцгеймера

Желание расширить рацион шоколадом, пирожными или другими сладостями может быть признаком развития у человека болезни Альцгеймера, сообщает The Sun, ссылаясь на выводы специалистов. По данным издания, причиной тому является потеря вкуса и обоняния, что часто наблюдается у людей с деменцией.

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Люди с этим заболеванием могут испытывать жажду и покупать больше сладких продуктов, таких как шоколад или пирожные. Ученые говорят, что есть несколько причин, по которым люди с этим заболеванием могут чувствовать, что им нужно больше сахара в рационе. У некоторых людей с деменцией наблюдается потеря вкуса и обоняния, что делает пищу менее вкусной, — говорится в публикации.

Другая причина кроется в депрессивном состоянии больных. Для них сладости могут стать источником серотонина, способного обеспечить кратковременное улучшение самочувствия.

Авторы публикации подчеркивают, что сама по себе тяга к сладкому необязательно является признаком развития заболевания. Однако людям стоит следить за проявлением других симптомов, вроде ухудшения умственных способностей или замедления речи.