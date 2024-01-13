8 простых домашних средств облегчают симптомы изжоги

У каждого человека время от времени бывает изжога. Эксперты рассказали, какие домашние средства могут быстро облегчить неприятные симптомы.

Изжога возникает, когда содержимое желудка попадает обратно в пищевод и раздражает слизистые оболочки. Это происходит, например, при переедании или от большого количества кислоты определённой пищи. Также причинами изжоги могут быть беременность, стресс, гормональные колебания, избыточный вес, нездоровое питание.

Есть несколько домашних средств, которые очень эффективны против неприятных симптомов. Среди них:

травяной чай;

пищевая сода (одна столовая ложка на стакан воды);

картофельный сок (через соковыжималку);

горстка миндаля;

семена льна;

жевательная резинка;

овсянка;

яблочный уксус (столовая ложка на стакан воды).