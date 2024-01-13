Инфекционист Провоторова объяснила, почему нельзя принимать антибиотики во время простуды

Применение антибиотиков при острых вирусных респираторных заболеваниях не только бесполезно, но и вредно. Бесполезно - потому что антибактериальные препараты потому так и называются, что борются с бактериальными инфекциями, а на вирусы они не действует. Что касается вреда, то широкое и бесконтрольное применение антибиотиков приводит к появлению штаммов бактерий, устойчивых (резистентных) к воздействию лекарств - это так называемая антибиотикорезистентность. Чем это опасно, и что нужно учесть, подхватив простудное заболевание, "Российской газете" рассказала врач-инфекционист, ведущий консультант по лабораторной медицине, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

"До недавнего времени антибиотики не сложно было купить в аптеке без рецепта, и многие принимали их, в том числе и при простуде, без назначения врача, просто по совету знакомых или собственному решению. Что же еще делать, если долго не проходит кашель и кажется, что он "опустился вниз". Или сильно болит горло. И даже для профилактики - при первых признаках простуды, чтобы не "разболеться окончательно". Но на самом деле это очень вредная практика", - предупреждает Маргарита Провоторова.

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Что происходит, когда мы пьем антибиотик при ОРВИ

"В суровой реальности основной причиной инфекций верхних дыхательных путей являются вирусы. И на них антибиотики не действуют! Их мишенью являются только заболевания, вызванные патогенными бактериями. Красное горло отнюдь не всегда говорит о том, что развился стрептококковый тонзиллит (простыми словами - ангина) - один из немногих случаев, когда антибактериальные препараты действительно нужны. Температура и насморк тоже редко имеют бактериальную природу. Для профилактики же применять эти лекарства вообще бессмысленно: вы бьете не по потенциальному врагу, а по собственному микробиому - к профилактике потенциальной инфекции это не имеет никакого отношения", - пояснила доктор Провоторова.

Как изменяются бактерии

Мир бактерий не статичен и постоянно развивается. Ученые предупреждали об этом с самого начала "антибиотиковой эры".

"Флеминг, открывший в 1929 году пенициллин - вещество, способное угнетать рост колоний микроорганизмов, предупреждал о том, что бактерии со временем начнут формировать свойства резистентности, то есть станут нечувствительными к антибактериальным препаратам. Да, благодаря открытию антибиотиков врачи уже не были бессильны перед бактериальными инфекциями, а миллионы людей получили шанс на выздоровление. Но уже в 1940-е годы были обнаружены новые штаммы бактерий, устойчивые к антибиотикам", - говорит эксперт.

Какие патогены проявляют устойчивость к антибиотикам

В начале 2000-х появились случаи гонореи, которые не поддавались лечению привычными препаратами. То же явление было зафиксировано в отношении туберкулеза, гастрита, ассоциированного с хеликобактер пилори.

Проблема еще более обострилась во время пандемии COVID-19, когда антибиотиками пытались лечить новую, еще не изученную инфекцию - и эти лекарства назначали всем подряд в огромных количествах. В результате больные с COVID-19, попав в больницу, умирали не от коронавируса, а от присоединившейся бактериальной инфекции, с которой врачи просто не могли справиться.

Как возникают "супербактерии"

"Бактерии - это сложные живые организмы, способные с течением времени вырабатывать резистентность к любому антимикробному препарату. В принципе, развитие устойчивости - это естественный процесс их эволюционного развития. Бактерии должны не только приспосабливаться и выживать в изменяющихся условиях, но и сохранять активность на фоне используемых препаратов.



Устойчивые штаммы обладают конкурентным преимуществом - они активно размножаются и передают свои мутации новым поколениям. Такие резистентные патогены, обладающие "суперсилой", называют супербактериями", - рассказала доктор Провоторова.

Когда человек заражается таким "суперпатогеном", медицина помочь бессильна - ведь имеющиеся в арсенале врачей лекарства уже не действуют.

"Большую опасность представляют лекарственно-устойчивые внутрибольничные инфекции, циркулирующие в лечебных учреждениях, особенно в отделениях интенсивной терапии. Сейчас, по данным ВОЗ, не менее 700 тысяч человек в год погибают от инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам микроорганизмами. А к 2050 году антибиотикорезистентность предположительно будет уносить до 10 миллионов жизней каждый год. Если необоснованное назначение и прием препаратов "на всякий случай" будет продолжаться теми же темпами, как сегодня, то ситуация, когда не останется эффективных препаратов против бактериальных инфекций, может стать реальностью гораздо раньше", - предупреждает эксперт.

Что надо знать пациентам

Маргарита Провоторова дала несколько несложных советов:

1. Пытаться самостоятельно поставить себе диагноз - большая ошибка. "На глазок" даже специалист не сможет точно ответить, что является причиной недомогания: вирус или бактерия. При возникновения симптомов сразу обращаться к врачу. Начинать пить антибиотики вслепую - это вредить себе.

2. Чтобы помочь пациенту в кратчайшие сроки, применяют современные методы лабораторной диагностики. Кроме исследований, которые выполняются несколько дней, есть еще экспресс-тесты. С их помощью точный диагноз можно поставить за 10-15 минут прямо у постели больного.

Самые распространенные быстрые исследования - для диагностики гриппа, COVID и стрептококковой ангины. Выяснив, каким возбудителем вызвано заболевание, врач назначает именно то лекарство, которое способно помочь.

3. Чтобы замедлить развитие антимикробной резистентности, каждый из нас, помимо сокращения необоснованного приема препаратов, может соблюдать простые и доступные меры профилактики для сокращения частоты инфекционных заболеваний (проще говоря, нужно закаляться и беречься, чтобы пореже заражаться и болеть):

- Одна из важных профилактических (хотя и очень простых) мер - регулярно мыть руки, использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду. Так снижается риск распространения кишечных инфекций снижается.

- Использовать СИЗ при контактах с людьми, имеющими симптомы респираторных инфекций, а также на массовых мероприятиях в период сезонного роста ОРВИ.

- Пользоваться презервативами во время сексуальных контактов. Гонорея - самая распространенная половая инфекция, имеющая устойчивые к антибиотикам формы.

4. Не покупать лекарства, в том числе антибиотики "про запас". Применять просроченные лекарственные средства запрещено, а их утилизация на полигонах ТБО приводит к накоплению остаточных количеств противомикробных препаратов в почве и грунтовых водах.

Где еще содержатся антибиотики

Конечно, свой вклад в формирование антимикробной резистентности вносит и широкое использование антибиотиков в сельском хозяйстве, животноводческой промышленности, аквакультуре, растениеводстве. Речь идет не только о том, что антибиотики используют при разведении скота, птицы и т.д. для снижения количества больных особей и смертности, но и об использовании их в качестве стимулирующих добавок и профилактических средств. В пищевой промышленности - в качестве консервантов, причем не только препаратов исключительно ветеринарного направления, но и лекарств, используемых для лечения различных инфекционных патологий у людей. Через некоторое время все происходит точно также: появляются устойчивые к лекарствам штаммы, а продукты, загрязненные химическими соединениями, попадают к нам на стол.