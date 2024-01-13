Как избавиться от изжоги без лекарств, рассказала диетолог

Многим знакомо такое неприятное состояние, как изжога. Иногда она может появиться неожиданно и доставить немало неприятностей. Однако о ней можно забыть, если соблюдать определенные рекомендации. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Ольги Рединой, как избавиться от изжоги без лекарств.

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Что такое изжога

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По ее словам, изжога — это неприятное ощущение жжения в области груди, которое вызывает обратный поток содержимого желудка в пищевод. Часто это сопровождается горьковатым привкусом во рту и чувством сильного дискомфорта. Но от изжоги можно избавиться не только с помощью лекарств.

— Изжога может проявляться в самый неподходящий момент, например во время приема пищи или даже ночью. Однако, вместо того чтобы срочно бежать в аптеку за лекарством, можно справиться с этим недугом с помощью изменений в своем рационе и образе жизни, — сказала она.

Почему возникает изжога

Специалист отметила, что существует ряд продуктов, которые вызывают изжогу. Нужно исключить их из рациона или ограничить употребление, чтобы снизить вероятность неприятных проявлений.

— Я рекомендую исключить из рациона продукты, которые усиливают это состояние: острые и жирные блюда, цитрусовые, помидоры, лук, чеснок, кофеин, шоколад, газированные напитки и алкоголь. Также жирные и острые блюда могут провоцировать изжогу, — рассказала Редина.

Диетолог уверена, что лишний вес может стать одной из причин появления изжоги.

— Избыточный вес может оказывать давление на желудок и усиливать рефлюкс кислоты. Правильное питание, занятия спортом или физическими упражнениями могут помочь вам в достижении и поддержании здорового веса, что снизит вероятность возникновения изжоги, — считает собеседница «ВМ».

Как предупредить возникновение изжоги

Помимо этого, есть следует медленно и небольшими порциями, иначе есть риск переедания, которое тоже провоцирует изжогу.

— Большие порции пищи и скоростное поедание могут увеличить давление в желудке и способствовать обратному потоку его содержимого в пищевод. Поэтому старайтесь есть медленно, хорошо пережевывая каждый кусочек и контролируя размер порции. Также лучше избегать переедания. Постарайтесь есть часто, но небольшими порциями, чтобы уменьшить нагрузку на желудок, — сказала она.

После еды не рекомендуется ложиться горизонтально, потому что это может способствовать обратному потоку содержимого желудка в пищевод. Вместо этого лучше ходить или сидеть в вертикальном положении в течение нескольких часов после приема пищи, подчеркнула диетолог.

— А если вас беспокоит ночная изжога, попробуйте положить под голову дополнительные подушки, чтобы повысить верхнюю часть тела и снизить риск обратного оттока содержимого желудка, — сообщила Редина.

По мнению врача, здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек помогут снизить вероятность возникновения и интенсивность изжоги.