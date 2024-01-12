Онколог объяснил рост заболеваемости раком

Хирург-онколог Александр Петровский в беседе с РИА Новости объяснил рост заболеваемости раком.

По словам медика, число случаев онкологических недугов растет из-за улучшения диагностики и роста продолжительности жизни.

"Увеличивается общее число пациентов, страдающих злокачественными опухолями. И пожилых в большей степени, и молодых в меньшей степени", – пояснил врач.

Петровский напомнил, что рак зачастую развивается у пожилых людей. Средний возраст заболевшего раком – 60 лет, поэтому с ростом продолжительности жизни, увеличивается и количество пациентов с онкозаболеваниями.