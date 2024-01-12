Врач-гастроэнтеролог рассказала, почему во рту появляется привкус горечи

Привкус горечи во рту является симптомом целого ряда патологий пищеварительной системы, но причин у этого неприятного явления значительно больше, рассказала врач-гастроэнтеролог Елена Якушева.

По ее словам, горечь может быть следствием поражения пищевода, желудка, печени, поджелудочной железы или даже кишечника. Хотя не исключено, что речь идет о проблемах с системой дыхания, болезнях эндокринной системы, наличии опухолей и даже разгрузочно-диетической терапии. Также среди возможных причин - употребление подгоревших блюд, возрастные изменения, курение и даже беременность.