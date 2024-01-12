Врач-гастроэнтеролог рассказала, почему во рту появляется привкус горечи

Врач-гастроэнтеролог Якушева рассказала, почему во рту появляется привкус горечи
Привкус горечи во рту является симптомом целого ряда патологий пищеварительной системы, но причин у этого неприятного явления значительно больше, рассказала врач-гастроэнтеролог Елена Якушева.
По ее словам, горечь может быть следствием поражения пищевода, желудка, печени, поджелудочной железы или даже кишечника. Хотя не исключено, что речь идет о проблемах с системой дыхания, болезнях эндокринной системы, наличии опухолей и даже разгрузочно-диетической терапии. Также среди возможных причин - употребление подгоревших блюд, возрастные изменения, курение и даже беременность.
Что делать?
"Конечно же, лучше всего обратиться к специалисту - он развеет все сомнения или обнаружит проблему. Для постановки диагноза потребуется набор клинических, биохимических анализов, проведение УЗИ органов брюшной полости и гастроскопии", - приводит совет Якушевой aif.ru.
Врач также отметила, что терапия при подобных заболеваниях должна быть комплексной. Стоит обратить внимание на качество питания и отказаться от вредных привычек.
"Если есть проблемы в пищеварительной системе, врач назначит спазмолитики, а также препараты, которые улучшают реологические (текучесть) свойства желчи и другие лекарства, которые могут потребоваться для терапии", - отметила Якушева.