Онкологи пояснили, влияют ли на образование рака гаджеты

Специалист подчеркнула, что электронные устройства проходят строгий контроль качества перед выпуском на рынок. По её словам, если бы существовала вероятность того, что эти устройства могут вызвать рак, их бы не допустили к продаже. Тем не менее, следует отметить, что некоторые устройства содержат магниты, которые могут влиять на работу кардиостимуляторов. Производители электроники обозначают эту информацию специальной маркировкой на упаковке товара. Кроме того, радиолог Корней Тевс подтвердил, что использование микроволновых печей в быту также не связано с развитием раковых заболеваний.