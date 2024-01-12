Онкологи пояснили, влияют ли на образование рака гаджеты
Врач-онколог Елена Спирочкина утверждает, что телевизор и смартфон не могут вызвать онкологические заболевания. Это опровергает распространённые мифы о влиянии современных технологий на здоровье человека. Об этом сообщает "Лента.ру".
Специалист подчеркнула, что электронные устройства проходят строгий контроль качества перед выпуском на рынок. По её словам, если бы существовала вероятность того, что эти устройства могут вызвать рак, их бы не допустили к продаже. Тем не менее, следует отметить, что некоторые устройства содержат магниты, которые могут влиять на работу кардиостимуляторов. Производители электроники обозначают эту информацию специальной маркировкой на упаковке товара. Кроме того, радиолог Корней Тевс подтвердил, что использование микроволновых печей в быту также не связано с развитием раковых заболеваний.
Этот факт был подтверждён Всемирной организацией здравоохранения и Американским онкологическим обществом. Тевс особо подчеркнул, что безопасность микроволновых печей обеспечивается при соблюдении правил их использования, указанных в инструкции.
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