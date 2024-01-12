Какие элементы гардероба могут вызвать проблемы со здоровьем?

Такие проблемы, как боли в спине, высыпания на коже, головные боли могут быть симптомом различных заболеваний, однако, иногда причиной ухудшения самочувствия является неправильно подобранная одежда и аксессуары. Эксперты рассказали, что может произойти, если носить слишком тесную юбку или рубашку с тугим воротником.

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Германские учёные проводили исследования с целью выяснить, как ношение галстука может повлиять на приток крови к мозгу. Тридцать здоровых мужчин были поделены на две группы: одни носили застёгнутые рубашки и галстуки, а другие – рубашки с открытым воротником. Затем добровольцам проводилось МРТ, которое показало: с затянутым галстуком объём поступающей в мозг крови снижался в среднем на 7,5%, – рассказывает Daily Mail. В другом исследовании было показано, что слишком тугой галстук повышал внутриглазное давление у испытуемых. Проверить, насколько тугой воротник у рубахи, можно, просунув палец между шеей и воротником – он должен легко входить.

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Юбка-карандаш может вызвать или усугубить боль в спине. Узкая юбка ограничивает движение ног во время ходьбы, отчего нижняя часть позвоночника испытывает давление. Кроме того, пояс у этого фасона юбки обычно завышен: это, в сочетании с плотной посадкой, ограничивает движение спины при сгибании и может приводить к дискомфорту. Отказываться от узких юбок не обязательно: можно выбрать модель с разрезом или из эластичной ткани.

Специалисты предупреждают, что зимние вещи могут спровоцировать аллергические реакции. Причиной аллергии могут быть пылевые клещи, обитающие на пальто, шарфах, толстых свитерах и другой зимней одежде, которую стирают редко. Химчистка не убивает пылевых клещей – справиться с ними может только стирка при температуре выше 60 С.

Так называемые «механические угри» могут появляться от трения кожи лямками и ремнями. Например, при ношении неправильного подобранного бюстгальтера, тугих шарфов, рюкзаков, велосипедного шлема. Ношение тесных бюстгальтеров может также приводить к болевому синдрому в грудной клетке, которую многие принимают за сердечный приступ.

Известны случаи, когда полосатая одежда провоцировала эпилептические припадки. В частности, научным сообществом была описана история 14-летней девочки, у которой случались приступы по вине полосатой рубашки её отца. Для людей с эпилепсией полосатый принт может быть опасен, особенно, если есть высокая контрастность между цветами.

У некоторых людей ношение тесной одежды, ограничивающей дыхание, или жаркой одежды может спровоцировать паническую атаку – высокие воротники, шарфы, перчатки могут стать причиной ухудшения состояния. У человека появляется потливость, учащённое дыхание, головокружение, беспокойство и страх. Следует расстегнуть или снять одежду, замедлить дыхание, попробовать отвлечь мозг упражнением –сосредоточиться на одном из своих чувств и подумать, что можно слышать, осязать или обонять вокруг себя в данный момент.