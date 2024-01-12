Потерявшие в детстве брата или сестру люди больше подвержены сердечным недугам

Пациенты, пережившие в детстве или в ранней юности смерть брата или сестры, больше подвержены развитию сердечно-сосудистых недугов. К такому выводу пришли китайские ученые.

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Исследователи проанализировали данные свыше двух миллионов датчан старше 40 лет. В ходе работы специалисты пришли к выводу, что риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей, потерявших в детстве брата или сестру, вырастает на 17% по сравнению с теми людьми, которые не переживали смерть сиблинга.

Процент также повышался, если родственник умер из-за сердечно-сосудистого недуга, а также если он был младше или близнецом.