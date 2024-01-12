"Кроме того, поскольку апельсины содержат в своем составе фруктовые кислоты, то при некоторых заболеваниях, например при обострении хронических заболеваний ЖКТ, врач может порекомендовать ограничить или полностью исключить из рациона питания как сами апельсины, так и другие продукты, которые оказывают раздражающее или стимулирующее действие на органы пищеварения", – заключила специалист.