Названо лучшее время для лечения аллергии

Не секрет, что пиковый скачок сезонных аллергических реакций человека приходится на весенние дни, когда в воздухе наибольшая концентрация пыльцы различных растений. Поэтому специалисты Федерального научно-клинического центра ФМБА России советуют начинать лечение не дожидаясь прихода апрельских и майских дней и готовиться к борьбе с аллергией заранее. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщает пресс-служба ФНКЦ ФМБА России.

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По мнению медиков Центра, в настоящее время наиболее эффективным методом профилактики сезонной аллергии является аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). Эта новая методика поможет аллергикам выстоять в период сезонного обострения.

«Курс лечения эффективно устраняет симптомы аллергических реакций, является профилактикой развития осложнений. АСИТ снижает чувствительность к различным аллергенам, путем постепенного привыкания. Эффект терапии сохраняется на срок до нескольких лет», - рассказали в пресс-службе ФНКЦ.

Прежде чем начать лечение необходимо пройти диагностическое обследование, тесты которого, помогут врачам выявить наличие всех аллергенов и определить оптимальные дозировки лекарственных средств, правильно выбрать схему лечения.