Не заказывайте салаты: как не допустить заражения норовирусом
Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» призвала тщательнее соблюдать личную гигиену, а также посещать только проверенные заведения общественного питания, чтобы не допустить заражения норовирусом.
Специалист посоветовала чаще мыть руки и не забывать протирать экран смартфона, поскольку на нем могут оставаться следы возбудителя инфекции. А в кафе и ресторанах не следует заказывать блюда, которые могут состоять из замороженных и размороженных продуктов.
Также Соломатина считает, что от блюд с сырыми фруктами и овощами тоже стоит отказаться, как и от салатов, потому что именно в такой среде вирус любит оседать. Кроме того, медик рассказала, в чем заключается отличие норовируса от ротавируса.