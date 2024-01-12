Не заказывайте салаты: как не допустить заражения норовирусом

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» призвала тщательнее соблюдать личную гигиену, а также посещать только проверенные заведения общественного питания, чтобы не допустить заражения норовирусом.

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Специалист посоветовала чаще мыть руки и не забывать протирать экран смартфона, поскольку на нем могут оставаться следы возбудителя инфекции. А в кафе и ресторанах не следует заказывать блюда, которые могут состоять из замороженных и размороженных продуктов.