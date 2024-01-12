Терапевт объяснила, как должен выглядеть язык здорового человека

Мы смотрим и на цвет слизистой, и на возможный налет на языке, в зависимости от местоположения налета: у корня, по всему языку, насколько он плотный, переходит ли он на противоположную сторону языка, имеется ли у него неприятный запах, какого он цвета, — подытожила Тен.