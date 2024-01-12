Терапевт рассказала, как должен выглядеть язык здорового человека

В норме язык является бледно-розовым, на нем четко видны сосочки и срединная складка. Возможен легкий налет белесоватого цвета, но он не является признаком заболевания, если его можно убрать при помощи зубной щетки. После удаления налета не должно возникать кровотечения или дискомфорта.