Терапевт рассказала, как должен выглядеть язык здорового человека

Терапевт Тен рассказала, как должен выглядеть язык здорового человека
Терапевт Зарема Тен рассказала, как должен выглядеть язык здорового человека.
В норме язык является бледно-розовым, на нем четко видны сосочки и срединная складка. Возможен легкий налет белесоватого цвета, но он не является признаком заболевания, если его можно убрать при помощи зубной щетки. После удаления налета не должно возникать кровотечения или дискомфорта.
— Это признаки здорового языка, — отметила Тен.
Врач добавила, что медики оценивают несколько параметров: размер языка, цвет, визуализацию сосочков, наличие отпечатков зубов, сухой ли он или влажный, имеются ли трещины, язвы, налет различного цвета. При наличии налета оценивается его расположение, наличие запаха, цвет и плотность, передает NEWS.ru.
Устойчивый белый налет на языке, который называется лейкоплакия, может быть признаком онкологического заболевания.