Как получить от ингаляции максимум пользы? Советы врача

По словам специалиста, плюс ингаляции в том, что она доставляет лекарство непосредственно к необходимому органу, не попадая в кровь, и избирательно воздействует на органы дыхания.

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«Другое преимущество ингаляций состоит в том, что эти процедуры помогают не только уменьшить воспаление, но и облегчить выведение из дыхательных путей болезнетворных микроорганизмов. Так происходит потому, что во время ингаляции слизь в носу и ротоглотке разжижается — соответственно, легче выходит из организма», — добавил Иванов.

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Для ингаляции часто используют раствор соды и воды либо отвары трав из листьев шалфея, эвкалипта, дуба или какого-то другого растения.

«Кроме того, лечащий врач может назначить ингаляции с активными лекарственными средствами: бронхолитиками, муколитиками или антисептическими препаратами», — уточнил собеседник.

Делать ингаляцию над кастрюлей или тарелкой нежелательно, так как можно спровоцировать ожог слизистой или повредить кожу. Лучше обзавестись небулайзером. Время ингаляции и состав раствора для неё будет зависеть от назначения врача и заболевания.

«Если речь идёт о проведении ингаляций солевыми растворами, то достаточно подышать паром 5 10 минут, не больше. В день можно проводить 2 3 ингаляции, общая продолжительность лечения — 3 5 дней», — рекомендует доктор.

А вот эфирные масла в небулайзер лучше не добавлять. Пользы никакой не будет, так как ингалятор воздух не нагревает, при этом от масел он может испортиться. А ещё можно спровоцировать трудноизлечимую масляную пневмонию, предупредил Иванов.

Врач напомнил и о тех случаях, когда ингаляции лучше не делать.

«Несмотря на очевидную на первый взгляд пользу такого воздействия, у этих процедур есть противопоказания. Проводить их не стоит, если температура тела превышает 37,5 градуса, есть склонность к носовым кровотечениям, имеются сердечно-сосудистые заболевания. Детям до одного года ингаляции можно делать только с разрешения педиатра», — сказал он.

Чтобы избежать побочных эффектов, лучше не есть за 1,5 часа до процедуры, не разговаривать в процессе дыхания, а по окончании 20 30 минут полежать.

«Ещё одно важное правило: если раствор вы используете впервые, первые ингаляции не должны длиться больше 2 минут — следует убедиться, что компоненты раствора не вызывают аллергическую реакцию», — подчеркнул эксперт.