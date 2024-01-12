Гастроэнтеролог объяснила, чем опасна сырая речная рыба

Среди всех видов рыб именно с речной нужно быть осторожнее всего — именно её употребление чаще всего становится причиной заражения паразитами, которые вызывают тяжёлые заболевания. На глаз определить, есть ли в рыбе паразиты, практически невозможно. Способ один — правильно готовить её, рассказала гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.

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Чтобы не подхватить паразитов от речной рыбы, её обязательно нужно термически обработать, прежде чем есть. Сделать это можно любым способом, который вам нравится, — отварить, запечь или потушить.

Вообще речная рыба — довольно капризное блюдо, потому что в ней много мелких костей, добавила гастроэнтеролог в беседе с News.ru. С осторожностью её надо давать маленьким детям, пожилым людям и людям с нарушениями глотания, добавила эксперт.

Вообще рыба — это весьма полезный продукт, в котором присутствует нужный для здоровья белок. Чтобы рыба принесла максимум пользы, важно знать, как правильно её выбрать.