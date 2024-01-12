Неожиданно: врач назвал самую опасную зимнюю обувь
Самой вредной обувью являются «мягкие» модели на плоской подошве, в том числе угги.
Как рассказал врач-остеопат Дмитрий Симкин, ношение бесформенных моделей на плоской подошве повышает риски формирования плоскостопия в три раза, а других форм искривления стопы — в шесть раз. Особенную опасность такая обувь представляет для беременных женщин и людей с избыточным весом.
«Антирейтинг самой вредной зимней обуви однозначно возглавляют «мягкие» модели на плоской подошве. Сюда относятся модные «дутики», «снобутсы» и особенно любимые многими угги», - цитируют врача "Известия".
В первую очередь он назвал такой недостаток, как отсутствие каблука. Большинству людей в обуви с небольшим каблуком проще сохранять правильную осанку и легче
Еще угги не позволяют использовать ортопедические стельки.
«Еще один не самый очевидный недостаток угг — это их материал. Замшевая обувь зимой имеет один серьезный недостаток: к ней очень быстро прилипает снег. В сочетании с отсутствием мембраны это качество приводит к тому, что ноги начинают достаточно быстро промокать», — подчеркнул Симкин.