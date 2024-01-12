Неожиданно: врач назвал самую опасную зимнюю обувь

«Еще один не самый очевидный недостаток угг — это их материал. Замшевая обувь зимой имеет один серьезный недостаток: к ней очень быстро прилипает снег. В сочетании с отсутствием мембраны это качество приводит к тому, что ноги начинают достаточно быстро промокать», — подчеркнул Симкин.