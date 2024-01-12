Врач Вялов указал на «яркий» сигнал приближения рака поджелудочной
Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов рассказал о состоянии, которое с каждым днем приближает рак поджелудочной и не только.
После праздников многие отмечают появившиеся проблемы с пищеварением, которые часто списывают на обострение гастрита или панкреатита. На самом деле проблема в другом.
"Не существует приступа панкреатита, это не приступ, ведь он почти сразу приводит в реанимацию", - подчеркнул в своем Telegram-канале гепатолог, добавив, что есть периоды, когда человек чувствует себя то лучше, то хуже, но орган при этом разрушается.
То есть с каждым днем человек становится все ближе к раку поджелудочной или желудка, кишечника, предупредил врач.
Если периодически после "праздничной" еды (а это, как правило, майонезные салаты, жирное мясо с картошкой) наступает состояние, когда где-то "прихватило, а потом отпустило", следует серьезно задуматься - это достаточно "яркий" сигнал возможных проблем в будущем. Возникающая и проходящая (до поры, до времени) боль в районе живота после приема пищи часто указывает на хроническое заболевание.
В этом случае ремиссия - "это когда мы начали лечить проблему, но не закончили, не устранили причины или не вылечили недуг полностью, успокоившись на том, что просто стало меньше болеть", отметил специалист.
"Нужно осознать, что "хронические заболевания" обозначают то, что они уже долго у человека, а не то, что они вечные и неизлечимые. Сегодня можно точно сказать, что практически все заболевания желудочно-кишечного тракта можно вылечить и привести себя к выздоровлению", - подытожил специалист.