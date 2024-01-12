Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов рассказал о состоянии, которое с каждым днем приближает рак поджелудочной и не только.

После праздников многие отмечают появившиеся проблемы с пищеварением, которые часто списывают на обострение гастрита или панкреатита. На самом деле проблема в другом.

"Не существует приступа панкреатита, это не приступ, ведь он почти сразу приводит в реанимацию", - подчеркнул в своем Telegram-канале гепатолог, добавив, что есть периоды, когда человек чувствует себя то лучше, то хуже, но орган при этом разрушается.

То есть с каждым днем человек становится все ближе к раку поджелудочной или желудка, кишечника, предупредил врач.

Если периодически после "праздничной" еды (а это, как правило, майонезные салаты, жирное мясо с картошкой) наступает состояние, когда где-то "прихватило, а потом отпустило", следует серьезно задуматься - это достаточно "яркий" сигнал возможных проблем в будущем. Возникающая и проходящая (до поры, до времени) боль в районе живота после приема пищи часто указывает на хроническое заболевание.

В этом случае ремиссия - "это когда мы начали лечить проблему, но не закончили, не устранили причины или не вылечили недуг полностью, успокоившись на том, что просто стало меньше болеть", отметил специалист.