Эксперт: злоупотребление фастфудом «убивает» суставы и кости

Ирина Лялина, и.о. декана факультета естественных наук Госуниверситета просвещения, рассказала, почему увлечение фастфудом приводит к проблемам с суставами и костями.

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В числе причин хрупких костей и слабых суставом ученая назвала злоупотребление фастфудом. Лялина объяснила, что такая еда, как правило, не содержит кальция, витаминов и микроэлементов для укрепления костей и суставов. Она рекомендовала включить в рацион больше рыбы, кисломолочной продукции и кунжута для того, чтобы суставы и кости были здоровы.

В беседе с «Известиями» эксперт подчеркнула, что увлечение фастфудом обычно приводит к набору лишнего веса. А каждый лишний килограмм на боках усиливает нагрузку на колени на 3–4 килограмма.

Вес давит на тазобедренный и коленный суставы-опоры, от этого страдают и остальные суставы и кости.