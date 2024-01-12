Как людям с больным сердцем беречь здоровье при перепадах температуры

«Следует строго контролировать артериальное давление и пульс и строго принимать все рекомендуемые препараты, назначенные лечащим врачом. Важно не упускать из внимания симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии серьёзных заболеваний. Например, боли в груди давящего, жгучего характера с иррадиацией в левую руку, лопатку, резкое течение артериальной гипертензии являются поводом для незамедлительного обращения к врачу», — напомнил Орловский.