Врачи предупредили о вреде ночного использования берушей

Беруши не пропускают воздух и создают теплую и влажную среду в ушном канале, что повышает риск бактериальных и грибковых инфекций. Поэтому следует отказаться от применения берушей во сне и использовать одну пару не более двух дней подряд, объясняет Daily Mail профессор Саймон Ллойд, консультант по уху, носу и горлу в Манчестерском Королевском лазарете. Кроме того, во сне беруши могут пройти глубже по ушному каналу, — доставать их придется хирургу. А сделанные из воска беруши могут привести к закупорке уха воском и временной потере слуха.