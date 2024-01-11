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Врач Якушева рассказала, на какие болезни может указывать горечь во рту

МОСКВА, 11 января, ФедералПресс. Привкус горечи во рту может указывать на патологии пищеварительной системы. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог консультативно-диагностического центра НКЦ № 2 ЦКБ РАН РНЦХ им. Б. В. Петровского Елена Якушева.

Врач Якушева рассказала, на какие болезни может указывать горечь во рту
© РИА "ФедералПресс"

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«Горечь во рту является симптомом, который сопровождает многие заболевания пищеварительной системы. Горечь во рту также может быть следствием поражения пищевода, желудка, печени, поджелудочной железы или даже кишечника», – пояснила эксперт.

Отмечается, что иногда горечь во рту может появляться из-за проблем с дыханием, болезней эндокринной системы или даже опухолей. Якушева посоветовала обращаться к врачу, чтобы он назначил обследование, пишет АиФ.

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