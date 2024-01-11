Врач Якушева рассказала, на какие болезни может указывать горечь во рту
МОСКВА, 11 января, ФедералПресс. Привкус горечи во рту может указывать на патологии пищеварительной системы. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог консультативно-диагностического центра НКЦ № 2 ЦКБ РАН РНЦХ им. Б. В. Петровского Елена Якушева.
«Горечь во рту является симптомом, который сопровождает многие заболевания пищеварительной системы. Горечь во рту также может быть следствием поражения пищевода, желудка, печени, поджелудочной железы или даже кишечника», – пояснила эксперт.
Отмечается, что иногда горечь во рту может появляться из-за проблем с дыханием, болезней эндокринной системы или даже опухолей. Якушева посоветовала обращаться к врачу, чтобы он назначил обследование, пишет АиФ.
Ранее «Рамблер» писал о том, как по пальцам рук выявить кислородное голодание.