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В России найден загадочный вирус, вызывающий очень высокую температуру и страшные сны

Такие симптомы проявляются у пациентов почти сразу после инфицирования. В России фиксируются случаи заражениям странным респираторным вирусом, который вызывает высокую температуру и страшные сновидения.

В России найден вирус, вызывающий высокую температуру и кошмары
© Unsplash.com

Иммунолог развеял миф о возможности заразиться сразу тремя вирусами

Как пишут "Известия", последнее проявление заболевания - реакция на температуру. В медицине у этого есть свое определение - лихорадочные сны.

«Они (сны) оказывают стимулирующее действие на структуру мозга, регулирующую эмоции и формирование памяти, а также сказываются на повышенной возбудимости нервных клеток», — отмечают эксперты.

Ранее «Рамблер» писал о том, как выявить болезнь по поведению человека.

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