В России найден вирус, вызывающий высокую температуру и кошмары

Такие симптомы проявляются у пациентов почти сразу после инфицирования. В России фиксируются случаи заражениям странным респираторным вирусом, который вызывает высокую температуру и страшные сновидения.

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Как пишут "Известия", последнее проявление заболевания - реакция на температуру. В медицине у этого есть свое определение - лихорадочные сны.

«Они (сны) оказывают стимулирующее действие на структуру мозга, регулирующую эмоции и формирование памяти, а также сказываются на повышенной возбудимости нервных клеток», — отмечают эксперты.