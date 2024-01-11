В России найден вирус, вызывающий высокую температуру и кошмары

В России найден загадочный вирус, вызывающий очень высокую температуру и страшные сны
Такие симптомы проявляются у пациентов почти сразу после инфицирования. В России фиксируются случаи заражениям странным респираторным вирусом, который вызывает высокую температуру и страшные сновидения.
Как пишут "Известия", последнее проявление заболевания - реакция на температуру. В медицине у этого есть свое определение - лихорадочные сны.
«Они (сны) оказывают стимулирующее действие на структуру мозга, регулирующую эмоции и формирование памяти, а также сказываются на повышенной возбудимости нервных клеток», — отмечают эксперты.
Ранее «Рамблер» писал о том, как выявить болезнь по поведению человека.
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